Døm til fengsel etter overgrep mot 8-åring

Nyheter

Episoden mannen bosatt i Romsdal var tiltalt for, ligger over ti år tilbake i tid. Han truet da sin åtte år gamle stedatter med at han ville drepe moren hennes dersom hun protesterte mot det seksuelle overgrepet. Han truet også med å drepe et annet familiemedlem.

Saka gikk for Romsdal tingrett tidligere i desember. Mannen erklærte seg ikke skyldig, men ble ikke trodd av retten. Flere elementer i fornærmedes forklaring ble bekreftet av hennes mor, diverse notater, og hun forklarte seg også i samsvar med politiavhør. En person nært knyttet til henne kunne dessuten fortelle om endret atferd etter at overgrepet hadde skjedd.

Mannen, som gjennom mange år har hatt utfordringer knyttet til rus, er tidligere dømt for ruspåvirket kjøring, og han har også blitt anmeldt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn. Mor til fornærmede fortalte retten at han også hadde truet henne til seksuell omgang, og også truet henne med at han ville drepe henne om hun nektet.

Aktor mente mannen burde fengsles i fire år og seks måneder. Retten var i utgangspunktet enig, men fordi det har tatt tre og et halvt år fra det ble opprettet sak hos politiet og til saken ble påtalemessig avgjort, ble mannen gitt ett års strafferabatt.

Etter dette ble mannen dømt til tre år og seks måneders fengsel. Han ble også dømt til å betale sin tidligere stedatter 250.000 kroner i oppreisningserstatning.