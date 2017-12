Vard inngår nok en storkontrakt

Nyheter

Vard har inngått kontrakt på bygging til fiskefartøy til Orten Fiskeriselskap i Aukra kommune, skriver selskapet i en pressemelding. Fartøyet skal bygges ved Vard Aukra for levering i 3. kvartal 2018. Kontraktens verdi er på cirka 40 millioner kroner.

Det nye fartøyet som er utviklet for line- og garnfiske, er 15 meter langt og har en bredde på åtte meter. Fartøyet er designet av Seacon i Måløy, og vil få mye norsk utstyr og leveranser om bord.

Orten Fiskeriselskap ble etablert i 2012 av brødrene Torstein, Øystein og Andreas Orten. Selskapet drives i dag av Torstein og Øystein Orten, og de har fartøyet Ragnhild Kristine som etter hvert vil bli erstattet av det nye fartøyet.

– Vi kjenner godt til Vard aukra, som holder til rett over fjorden for oss. Vi har sett hvilke fartøy som leveres fra verftet, og for oss var valget enkelt. Å bygge lokalt gir oss trygghet på kvalitet og leveringstid, og kort veg til verftet forenkler vår oppfølging av byggeprosessen. Dette gleder vi oss til, sier Torstein Orten.

Fartøyet vil ha plass til et mannskap på åtte personer, som er det dobbelte av det det eksisterende fartøyet har i dag. Orten Fiskeriselskap planlegger å doble sin besetning når det nye fartøyet skal tas i bruk.

– Vi gleder oss stort til å bygge ny båt, som vil gi oss mer enn dobling i fangstkapasitet, forbedret fiskeribehandling, og ikke minst høyere komfort og sikkerhet for mannskapet om bord, sier Øystein orten.

Byggingen av fartøyet vil ta til på verftet i mars 2018.

– Dette var en trivelig nyhet for alle ansatte ved Vard Aukra. Det er kjekt å få bygge for et lokalt fiskeriselskap igjen, og vi har stor respekt for hva Orten-brødrene har oppnådd på kort tid. De er til inspirasjon for dagens ungdom som drømmer om å skape sine egne arbeidsplasser ved sjøen, sier verftsdirektør ved Vard Aukra, Geir Larsen.