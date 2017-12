Virus-sjukdom påvist i fiskeanlegg i Rauma

Nyheter

Mattilsynet slo mandag fast at det er påvist ILA ved landanlegget til Rauma stamfisk AS på Reistad.

ILA (infeksiøs lakseanemi) forårsakes av et virus som kan føre til sjukdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sjukdommen. Viruset er ufarlig for mennesker.

Mistanke ble bekreftet

Virksomheten på Reistad varslet Mattilsynet 1. desember om mistanke om smitte, etter kontroller som var gjennomført. Det er nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet som slår fast ILA.

Rauma stamfisk AS har konsesjonen for anlegget, som drives av Salmar Genetics AS. Til Åndalsnes avis (krever innlogging) har styremedlem i Salmar Genetics AS, Bård Skjelstad, sagt følgende før smitten ble slått fast:

– Først og fremst så betyr dette konsekvenser i form av arbeid og mye penger. Det har ikke noen risiko for oss for videre sjukdom. I verste tenkelige tilfelle vil all rogna vi produserer bli kastet. I beste fall, vil mye av den kunne brukes som normalt, sa Skjelstas til ÅA.no

Båndlagt

Landanlegget er nå båndlagt, med forbud mot å ta fisk eller avlsprodukter inn eller ut av lokaliteten uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.