Nesten alle i Møre og Romsdal føler seg trygge der de bor og ferdes

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal har høy og økende tillit blant innbyggerne. Det viser den årlige innbyggerundersøkelsen som Ipsos har gjennomført for Politidirektoratet.

84 prosent av de spurte i Møre og Romsdal sier de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet, skriver politiet i ei pressemelding. Det tilsvarende tallet for 2015, da Møre og Romsdal ble drevet som to politidistrikt, var 78 prosent. Året etter, det første dirftsåret som et distrikt, økte tallet til 79 prosent.

Ipsos kaller ei endring av en slik størrelse for «signifikant». Det betyr at endringa er reell og ikke tilfeldig, skriver politiet.

Møre og Romsdal har kun tre politidistrikt foan seg på tillits-statistikken.

– Undersøkelsen gir ingen forklaring på endringene, men når endringene er så store, må det være en grunn til det. Jeg tror at publikum har merket grepene vi har tatt i arbeidet med å gjennomføre kvalitetsreformen, sier politimester i Møre og Romsdal, Ingar Bøen.

Det er ikke kun i distriktet vårt at tilliten til politiet er økende. Den landsomfattende delen av undersøkelsen viser at tilliten i 2017 ble målt til 83 prosent. En økning på to prosentpoeng sammenlignet med fjoråret og tre prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Ipsos-undersøkelsen spør også om hvor trygge folk føler seg der de bor og ferdes. Der svarer hele 96 prosent av de spurte i Møre og Romsdal at de er meget trygge eller ganske trygge. Bare et politidistrikt i Norge oppnår et prosentpoeng bedre resultat enn fylket vårt.

Men det er små ulikheter i trygghetsfølelsen i Norge. Landsgjennomsnittet er på 96 prisent, kun et prosentpoeng høyere enn i fjor, og to prosentpoeng høyere enn for to år siden.