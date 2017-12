Høyt på lista over de med matmakt

Nyheter

For tredje år på rad har Bondebladet og Nationen kåret de mektigste personene i Landbruks-Norge. Og det er på denne lista Steinar Reiten, stortingsrepresentanten fra Møre og Romsdal, i år befinner seg på en åttende plass.

Selv er han overrasket over plasseringen. På sin facebook skriver han: "Uventet oppmerksomhet fra landbrukets hovedorgan, avisa Nationen, i dag: I den årlige kåringen av landbrukets 100 mektigste, er jeg ranket på 8. plass. Det er unektelig noe spesielt å være rangert både foran ulven (10. plass) og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum (17. plass)... Det å ha makt er forøvrig ikke noe mål i seg selv. Å forvalte makten til beste for folket, og for min del som næringspolitiker også til beste for landbruket, er målsettingen jeg vil arbeide etter."

Nationen skriver at ambisjonen med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser og inntekt, over hva som spises og hvordan maten produseres.

Videre skriver de: Makt kan defineres som evnen til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser. Makten kan utøves synlig, i en beslutningsprosess, eller skjult, gjennom innflytelse over andre menneskers beslutninger.

Om Steinar Reiten trekkes dette fram som begrunnelse: Den ferske stortingsrepresentanten fra KrF sitter i Stortingets næringskomité, og vil være partileder Knut Arild Hareides utøvende hånd i jordbrukspolitikken. Med KrFs helt sentrale vippeposisjon i Stortinget vil Reitens posisjon som landbrukspolitisk talsperson være definerende for regjeringens landbrukspolitikk. Som et litt ubeskrevet politisk blad, gjenstår det å se hvordan Reiten forvalter maktposisjonen, men det er liten tvil om at han potensielt kan klatre meget høyt opp i kommende maktkåringer.

Den som troner aller øverst på matmakt-lista er landbruks - og matminister Jon Georg Dale.