16,1 varmegrader på Rekdal! Nei, det er ikke juli. Det er jul

Flere steder i Møre og Romsdal har det vært langt varmere enn det en pleier å forbinde med førjulstida. I Molde var det målt 6,6 varmegrader rundt klokka 13, mens på samme tidspunkt var det 12,9 varmegrader i Ålesund.

Men aller varmest i hele fylket var det på Rekdal i Vestnes. Klokka 12 tirsdag formiddag var det hele 16,1 varmegrader. Landsrekorden er det likevel Sunndalsøra som kan skilte med. 1. desember i 1998 var det 18,3 grader.

– Akkurat nå er det veldig mye mild luft som blir presset nordover som følge av etkraftig lavtrykk sør for Grønland. Det har vært et kraftig høytrykk over Sør-Europa som sørger for at masse varm luft kommer vår vei, forteller vakthavende meteorolog ved værvarslinga på Vestlandet, Lars Andreas Selberg.

Men skulle noen av innbyggerne i Rekdal ha pakket vekk vinterklær og funnet fram sommershortsen, er det bare å bare å pakke den bort igjen. For det er ikke juli, det er jul.

– De varme temperaturene blir kortvarig. Allerede i kveld og i natt kommer en kaldfront over fylket. Den fører med seg mye regn, kjøligere luft og bygevær. Det vil også bli snø i fjellet. Men akkurat nå er det faktisk plussgrader helt oppe ved Mannen i Rauma, forteller Selberg.

