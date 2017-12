Væpna politi aksjonerte i Molde etter at vitner meldte om mann med våpen

Nyheter

Politiet fikk lørdag kveld vitneopplysninger om en mann med våpen i Molde sentrum.

Vitnet fortalte at mannen hadde en pistolliknende gjenstand i en bag, men synlig.

Væpna politi gikk etter dette til aksjon mot en leilighet i Molde sentrum, opplyser Borge Amdam ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

- Det var to menn i leiligheten. Vi fant våpenet som var beskrevet, dette var en luftpistol. Men vi fant også et ekte våpen, og gjorde beslag i begge. Det ble også gjort beslag av en mindre mengde narkotika, opplyser Amdam.

Han sier at det ikke var en "stor aksjon", men vil ikke gå inn på hvilket omfang aksjonen hadde.

- Det hele foregikk uten dramatikk, sier Amdam.

Politiet fikk melding om mannen med det som så ut som et våpen ved 19.30-tida, og hadde ifølge Amdam kontroll over situasjonen og gjorde pågripelse like etter klokka 20.

- Mennene i 30-åra ble pågrepet og lørdag kveld avhørt, og har erkjent forholdene.

Den ene er siktet for ulovlig våpenbesittelse, og begge er siktet for besittelse av narkotika, opplyser Amdam.