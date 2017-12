Stenger RV70 i Sunndalen

Nyheter

Riksveg 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal stenges i fire døgn fra formiddagen mandag 18. desember. Det varsler trafikkansvarlig ved Børset Skog og Veg, Henrik Børset, i ei pressemelding.

Denne artikkelen var først publisert i Driva.

Bakgrunnen for vegstengningen er at vegen kan skli ut og rase ut i elva ved Fale bru, og at det blir satt i gang sikringstiltak uka som kommer. Arbeidet krever altså at vegen stenges helt i fire dager - fra mandag formiddag 18. desember til ut på ettermiddag/kveld torsdag 21. desember.

I perioden med vegstengning blir all trafikk - inkludert storbil og buss - omdirigert til Fylkesveg 313 - Hoåsvegen.

Vegen for omkjøring er meget smal og stedvis bratt, og trafikken vil derfor gå i bare én retning om gangen. På plussida nevnes at vegen blir godt strødd.

På dagtid når trafikken er på sitt største, må en påregne inntil tre kvarters ventetid

Kolonnene skal i utgangspunktet gå kontinuerlig, men for at rutebussene skal ha fri passasje, må en rekne med noe ekstra venting i tida når disse passerer.



Busspassasjerer mellom Grøa og Fale må enten gå av/på i krysset til Løykja eller i krysset RV70/FV313 på Fale.



Trafikkavviklingen ved Løykja (vest for stengningspunktet) vil foregå på følgende måte:

Alle biler blir stoppet på riksveien. De som skal til Grøa/Flatvad slippes gjennom mens de som skal videre til Gjøra/Oppdal blir sendt et par kilometer oppover FV313 og blir der oppstilt i kø.

Dette for å forhindre unødvendig venting for beboere på strekningen Grøa-Moøran.