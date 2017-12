Handler for 10.700 hver i desember

Nyheter

Desember er fortsatt den viktigste måneden for handelsnæringen. Totalt vil nordmenn handle for 56,3 milliarder kroner i julen, i Møre og Romsdal kommer desemberomsetningen til å bli på 2,8 milliarder kroner, viser prognosene fra bransjeorganisasjonen Virke. Hver innbygger vil handle for over 10.700 kroner, omtrent dobbelt så mye som i en normal måned.

Mange av kronene legges igjen på kjøpesentrene. På AMFI Roseby i Molde var det godt besøkt og god julehandlestemning lørdag ettermiddag, men likevel avslappet stemning og ingen stor trengsel foran kassaapparatene. Senterleder Anne Lise Sæter Simonsen er likevel godt fornøyd med juleomsetningen så langt.

– Det ser bra ut. Vi følger veldig nøye med på tallene, og nå ser det ut til at vi skal få en liten økning i forhold til fjoråret, og et litt bedre resultat enn vi har kalkulert med. Det er selvfølgelig gledelig, sier Simonsen. Ikke minst er det gledelig fordi desember i år ha to færre handledager enn desember i fjor.

-Det har selvfølgelig mye å si - det er derfor vi er fornøyd med at vi vil havne rimelig jevnt med fjoråret, med muligheter for en liten økning.

Sjøl om desember fortsatt er viktigst, så foregår mer og mer av julehandelen i november.

– Det er en klar utvikling. Julehandelen har fordelt seg på november og desember. Den starter egentlig i uke 47 med Black Friday som har slått veldig godt an. Handlemønsteret til nordmenn er hele tida i utvikling, og blir selvfølgelig påvirket av utenlandske trender som Black Friday. Så vi må bare følge med.

Tall fra Virke viser at omsetningen for hele landet i uke 48 økte med 1,6 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Forventingen om at Black Friday skulle føre til mindre handel i uka etter har altså ikke slått til.

Simonsen mener hun merker en litt mer optimistisk stemning rundt om i butikkene i år enn i for.

– Jeg mener jeg merker en litt mer optimistisk stemning. Realistisk, men optimistisk.

Simonsen var selv på julegavejakt lørdag og tok seg en runde i butikken på senteret.

– Jeg kjøper alt lokalt, selvfølgelig. Det er veldig viktig, smiler Simonsen, mens hun sjekker prisen på luer.

– Hvilke butikker gjør det best i jula?

– Det er de typiske gavebutikkene, hus- og heim-butikkene, sport og elektro. De skiller seg nokså klart ut i julehandelen.

Dersom desember slår til som forventet betyr det at AMFI Roseby vil ende på en totalomsetning for hele året på oppunder en milliard kroner. Simonsen er fornøyd med det.

– Men desember er en viktig del av bildet, så det blir viktig hva som skjer den siste uka. Dette er den siste lørdagen før jul, så den er viktig. Neste lørdag er lille julaften, hvor vi har begrenset åpningstid, så vil den bli litt roligere enn en " normal" lillejulaften som faller på en hverdag. De aller travleste dagene i år tror jeg blir 21. og 22. desember.