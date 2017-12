Sterkt kritisk til økte ferjepriser: – Dette får dramatiske konsekvenser

Nyheter

Billettprisene på ferjene øker med rundt tre prosent fra nyttår. I tillegg vedtok samferdselsutvalget i fylket denne uka at seks av sambanda skal endre takstsone, samtlige med to soner i økning. Sølsnes – Åfarnes, som i dag er sone fire, blir sone seks. I tillegg går fem samband på Sunnmøre opp med to soner.

– Dramatisk

Daglig leder i Veøy AS, Arne Langseth, reagerer kraftig.

– Dette får dramatiske konsekvenser for næringslivet i området, og for oss som stor transportaktør her i fylket og ellers i landet, sier Langseth.

Konsernet han leder består av Gjendem Transport AS i Molde, Veøy Buss på Åndalsnes og Veøy Møre i Ålesund, i tillegg til morsselskapet Veøy AS. Hvert år har de kostnader på rundt 20 millioner kroner på grunn av ferjer og bompasseringer. Ni av disse millionene gjelder ferjer i Møre og Romsdal, opplyser Langseth.

Nå roper han varsko. Med de siste takstendringene i fylket vil de få mellom fire og fem millioner kroner mer i kostnader hvert år, sier han.

– Svært urimelig

Ferja mellom Sølsnes og Åfarnes er i dag sone fire og koster i dag 477 kroner for en lastebil på 12–14 meter. Dagens pris for samme bil i sone seks er 538 kroner. Dette gir en prisøkning på rundt 13 prosent. I tillegg kommer det generelle tillegget på tre prosent.

– Vi opplever dette svært urimelig for vår aktivitet og all næringsaktivitet som befinner seg i disse områdene, sier Langseth.

Flere ekstrakostnader

Veøy-sjefen sier at bildet blir ytterligere forverret på grunn av de nasjonale kravene om innblanding av miljødiesel (HVO).

– Dette medfører kraftig økning i transportkostnaden, og dette skjer samtidig som vi overstrømmes av utenlandsk kabotasje med lavkostnadsbemanning, sier Langseth.

– Det medfører en uakseptabel byrde for en allerede marginmessig tynget bransje, mener han.

– Men også de utenlandske transportørene må betale de økte ferjeprisene?

– Ja, men totalbildet blir annerledes for oss som betjener disse distriktene til daglig, sier Langseth til Romsdals Budstikke.

Til sammen har Veøy-konsernet mer enn 250 større kjøretøy som trafikkerer over hele landet, men som har størst aktivitet lokalt – i Møre og Romsdal.

Ulik kvadratpris

Langseth påpeker også at det er store prisforskjeller for store kjøretøy og andre biler, selv om de tar opp samme antall kvadratmeter på ferjene.

– Jeg mener det er en feil i hele beregningsgrunnlaget når vi må betale nesten tre ganger mer, sier han og illustrerer det med følgende:

En lastebil på vel 12 meter må betale 477 kroner i sone fire i dag. To bobiler som til sammen bruker samme lengde betaler til sammen 174 kroner.

– Fra vårt ståsted er dette både urimelig og unaturlig. En kvadratmeter burde kostet en kvadratmeter, sier Langseth.

Næringslivet får regninga

Veøy-sjefen sier det til slutt blir det lokale næringslivet som får regninga for de økte ferjekostnadene.

– Det er elementært at dette må skyves videre, sier han.

Veøy-konsernet omsatte i fjor for drøyt 300 millioner kroner. Resultatet før skatt var på 8,6 millioner kroner.