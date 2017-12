Sprayet «RBK» over veggmaleri av MFK-supporter

Nyheter

Han er kjent for mange i Molde, MFK-supporteren som pryder vestveggen til Molde Brygge. For mange er han et rituale på vei bort til Aker stadion på kampdag. Flere stopper opp for å ønske ham god kamp, eller for å ta bilder av eller sammen med ham.

Han har fått heie på Molde i fred i flere år, inntil nå. Denne uka dukket det opp flere bilder av veggmaleriet i sosiale medier. Tilgriset med svart spraymaling, og over Molde-skjerfet har noen skrevet med store, svarte bokstaver. «RBK.» Reaksjonene på sosiale medier har vært sterke, og flere håper det lar seg ordne. Det er ikke ønskelig blant MFK-supporterne at navnet til erkefienden skal prege et veggmaleri ment for å hylle klubben i deres hjerter.

Kunsteren bak veggmaleriet kaller seg «Grønske», og har tidligere ikke ønsket å gi kommentarer rundt kunsten sin. Men gir likevel en kort kommentar om ødeleggelsene til Rbnett.

– Jeg synes det er tøft at den fikk stå uberørt så lenge, sier «Grønske».

Kunsteren står bak flere veggmaleri i Molde, og kunsten ble omtalt i Romsdals Budstikke i 2012. Der uttalte blant annet lederen i sameiet Molde Brygge, Jan Magne Lønsethagen, at ingen i sameiet ønsket å fjerne kunstverket.

– Det har ikke vært et tema blant beboerne. Ingen har ønsket å fjerne den. Den henger i en trafikkåre til og fra kamp, og alt engasjement rundt klubben er bra, sa ha den gang, og la til at han synes veggmaleriet er tøft.

Jan Ulvund i Molde kommune fortalte at de også ønsket at kunstverket skulle bli værende.

Hva som skjer med veggmaleriet av MFK-supporteren etter ødeleggelsene er foreløpig uvisst.