Pågående dørselgere i Vestnes sendt ut av landet

Nyheter

To av mennene som deltok i dørsalget i Vestnes tirsdag 12. desember er utvist av landet for to år, og er på vei ut nå, skriver politiet i en pressemelding.

De to er polske statsborgere i 20-åra. Mennene vedtok forelegg for flere forhold av hensynsløs og skremmende atferd, og overtredelse av markedsføringsloven for urimelig handelspraksis.

Det var publikum som meldte fra om at flere utenlandske personer som oppsøkte private hjem og drev dørsalg av blant annet julepynt på Sunnmøre og på Vestnes. Dette ble enkelte steder utført på en slik måte at det virket skremmende og plagsomt. Dørselgerne skal blant annet ha satt foten mellom døra og kommet inn i gangen.

Gjennom året får politiet inn meldinger om fremmede som ringer på døra og byr fram varer eller tigger med diverse budskap.

– Det å ringe på, eller det å slege på døra, er i utgangspunktet ikke forbudt, så det må folk vurdere. Kjenner du ikke de som ringer på trenger du ikke åpne. Ingen skal kjenne seg presset til å kjøpe lodd, varer som bys fram eller å gi penger. Noen kan være mer pågående enn andre og vi vet at dette kan kjennes vanskelig å håndtere. Spesielt barn og eldre kan bli utrygge, sier lensmann Jan Magnar Sandvik i Vestnes lensmannsdistrikt.

Politiet skriver at de vil ha tips om dørselgere eller tiggere som oppleves aggressive eller på annen måte tar kontakt slik at det kjennes ubehagelig eller utrygt. De melder at antallet dørselgere i politidistriktet ikke er påfallende, men at de ønsker å følge med på aktiviteten.