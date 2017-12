Meglere tror på boligprisfall neste år

Nyheter

Eiendom Norge begrunner prognosen for 2018 med at det har blitt bygget mange nye boliger i de største byene over en lengre periode mens behovet har blitt mindre på grunn av lavere befolkningsvekst.

– Selv om salget av nye boliger for tiden går ned, så er det fremdeles mange boliger under bygging, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Eiendom Norge tror boligprisfallet i Oslo er over, og at endringen der blir 0 prosent. I Bergen forventer de det største fallet, med 5 prosent fall, mens Trondheims-prisene er forventet å falle med 2 prosent og Stavanger-prisene med 3 prosent.

Et usikkerhetsmoment er om bedring i norsk økonomi vil øke arbeidsinnvandringen igjen og dermed endre befolkningsveksten. Lavere arbeidsledighet og sterkere lønnsvekst tilsier en positiv utvikling i boligmarkedet, men da kan det også komme høyere renter.

– Med det gjeldsnivået norske husholdninger nå har opparbeidet seg, innebærer det at renteøkninger trolig vil få stor effekt på husholdningenes økonomi og dermed deres kjøpekraft i boligmarkedet. Dette vil likevel ikke ha særlig innvirkning i boligmarkedet før i 2019, sier Dreyer.