Erika maler med nåler

– Jeg ble så glad da jeg så at disse lokalene var ledige da jeg ville starte for meg sjøl. Det er sentralt, med parkeringsmuligheter rundt bygget, og oppdelingen her inne er så koselig, sier kvinna bak nystartete «Erika Studio» i Gotfred Lies plass 1, Erika Kavaliauskaite, til Romsdals Budstikke.

I de seksjonerte lokale etter NMS Gjenbruk har flere funnet seg til rette, deriblant nyetablerte Tind & Tyri Arkitekter AS, Shanshin Persiske tepper og møbler og et showroom for trappefabrikanten EikTrapp.

Hobby ble jobb

Den driftige 38-åringen fra Litauen har funnet seg godt til rette i Molde.

– Jeg er utdannet i interiørdesign i Litauen, og hadde eget firma i Kaunas. Da jeg kom hit begynte jeg først å jobbe på Nor Tekstils vaskeri og hadde negledesign som hobby. Jeg fikset neglene til bekjente, og så ballet det på seg. Siden har jeg tatt formelle kurs i både negledesign og microblading i Norge, forteller Kavali.

Startet eget AS

Etter å ha jobbet hos Femina i tre år og siden med eget firma hos Marinas Hår og Skjønnhet ved Elkjøp, åpnet hun dørene i Romsdalsgata 1. juni i år.

– Jeg er veldig takknemlig for tida hos Femina, men nå var det på tide å prøve seg sjøl, sier 38-åringen som opprettet sitt eget AS i 2014.

Og det har begynt å gå godt, skal vi tro Kavali.

– Jeg koser meg på jobb, og har åpent alle dager, men nå er det ikke ledig tid før over nyttår. Folk skal ha stelt neglene sine før jul! sier hun.

Forlenger øyevipper

Kavali er ei kvinne med sans for detaljer. Hun tilbyr nemlig også glass-gravering og dekorasjon med Swarowski-krystaller på gjenstander folk måtte ha.

– Det har også vært en hobby, som jeg har blitt god på etter hvert, smiler hun.

I andre etasje sier landskvinnen Ruta Knystautiene i vippestudioet «Mi'Lash» hei bak et munnbind. Hun er travelt opptatt med å forlenge øyevippene på en kunde.

Maler med nåler

Kavali må også være stødig på hånda når hun bruker en pensel full av små nåler til å tegne opp øyebryn, viser hun:

– Det er ny teknikk innen permanent makeup, som er langt bedre enn den gamle «tatoveringen» av øyebryn. Den kan lett bli rødlig på sikt, men microblading «maler» mer naturlig og har en bedre fargesammensetning, sier hun.

– Perfekt for dem som ikke vil sminke seg hver dag, eller går mye på tur eller trener mye. Det har jeg hørt fra kunder, reklamerer Kavali.