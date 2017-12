Oddmund ble hedret for hjemmebesøk med sjølplukka bær: – Skal fortsette så lenge hjertet slår

Nyheter

Under årets siste kommunestyremøte i Molde ble kommunens kulturpris og frivilligspris utdelt.

Oddmund Osen fikk Molde kommunes frivilligpris for 2017 for sitt engasjement både for enkeltpersoner, gjennom lag og organisasjoner, og gjennom sitt daglige virke i lokalsamfunnet.

Han har vært besøksvenn for enkeltpersoner gjennom mange år. Han tar selv positivt initiativ på en human og verdig måte overfor personene han ser kan ha glede av besøk, en hjelpende hånd eller en aktivitet. Med medbrakt ny-rørte blåbær fra Moldemarka, selvplukkede multer eller kaffebrød sørger han for å gi stunden felles gleder, heter det i begrunnelsen fra kommunen.

Videre i begrunnelsen står det at Osen blant annet er med i Moldemarkas Venner, og at han har gjort en stor dugnagsinnsats gjennom mange år. Han skriver dikt, tar bilder og kåserer gjerne over det disse. Han avtaler besøk hos lokale dagsentre og omsorgssentre i kommunen, hvor han deler sine bilder og historier.

– Besøkstjenesten har gitt meg mye glede, og dette skal jeg fortsette med så lenge hjertet slår. Når jeg får denne prisen tenker jeg også på alle andre besøksvenner der ute, sier Osen.

– Et høyt musikalsk nivå

Kulturprisen 2017 tildeles Molde Brass Band.

Drifts- og forvaltningsutvalget i Molde kommune fattet 6. november 2017 enstemmig vedtak om å tildele Molde kommunes kulturpris 2017 til Molde Brass Band. De er en viktig kulturbærer i Molde kommune, og en viktig inspirator for unge musikanter i regionen, heter det i kommunens begrunnelse.

– Jeg er veldig stolt over prisen, og spesielt for begrunnelsen! Den understreker alt vi jobber med, og dette er en bekreftelse på at det går «heim», kan man si, Nils Ove Erstad i Molde Brass Band.

Molde Brass Band ble stiftet i 1979, og korpset holder et høyt musikalsk nivå. De har deltatt i Norgesmesterskapet for Brassband siden 1986. Siden 2002 har korpset deltatt i elitedivisjonen med unntak av ett år.

Korpset er viktig for rekrutteringen til korpsmiljøet i hele regioen. Gjennom inspirasjonsseminaret «Mestre!» inviteres unge musikanter til ei aktiv musikkhelg i Molde med dyktige instruktører fra Molde Brass Band.

Kommunen skriver at Molde er stolt av å ha et av Norges beste korps, og at Molde Brass Band er en verdig kandidat til kulturprisen.