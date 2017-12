Fyllekjørte med motorsykkel uten lappen

Nyheter

I begynnelsen av desember møtte en mann, bosatt i Fræna, i Romsdal tingrett siktet for å ha kjørt i lett motorsykkel i beruset tilstand uten gyldig førerkort.

Mannen erkjente straffskyld, og avga en uforbeholden tilståelse.

I retten forklarte siktede at han i september i år inntok ulike narkotiske stoffer. Noen av dem får han utskrevet av legen i forbindelse med behandling. Samme dag var han hos en kamerat, og de to drakk øl. Siktede disponerte en lett motorsykkel, og kjørte med kompisen som passasjer. På dette tidspunktet var begge ruspåvirket.

Han kjørte ei strekning på cirka 100 – 200 meter. Siktede stoppet i et kryss, og da falt passasjeren av sykkelen. Det oppsto ingen konkrete faresituasjoner under den korte kjøreturen.

Det kom noen andre personer til stedet og siktede ble fratatt nøkkelen til motorsykkelen på grunn av mistanke om ruspåvirket kjøring. Etter hendelsen dro siktede og kameraten hjem til en bekjent.

Etter en stund hos kameraten kom politiet, og tok med siktede til blodprøvetaking. Mannen var klar over at han var ruspåvirket før kjøreturen, og hadde ingen merknader til analyseresultatet av blodprøven, men noen av de narkotiske stoffene var utskrevet av legen hans.

Han var også klar over at han ikke hadde gyldig førerkort for lett motorsykkel, men var ikke klar over at sykkelen var påsatt falskt kjennemerke, da en annen person eier sykkelen.

Mannen dømmes til ubetinget fengsel i fem måneder, og må betale en bot på 5000 kroner.