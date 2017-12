Utbygger prøver ut «skilsmisseboliger»

Nyheter

Prosjektet består av fire boligblokker som skal bygges i Fyrstikkbakken på Bryn i Oslo, ifølge Estate Nyheter.

– Vi ønsker å teste ut fremtidens boformer, sier daglig leder Olav Birkenes i Birk & Co, som står bak planene sammen med Link Arkitektur,

Han forteller at skilsmisseleilighetene består av én leilighet til mor og én til far, der barnas soverom med tilhørende gang, baderom og bod plasseres midt mellom disse to leilighetene.

Fra gangen ved barnas soverom er det en dør i hver ende. Den ene leder inn til mor og den andre til far. Dørene inn til mor og far kan da låses og åpnes etter avtale, typisk at de har én uke hver sammen med barna.

– Dette fordrer selvsagt at foreldrene har kranglet ferdig, og er innstilt på å bo i nærheten av hverandre, sier Birkenes.

I utgangspunktet er kun fem av de 130 planlagte leilighetene beregnet på skilte par, men dersom interessen er stor er det enkelt å skalere.

– Vi må først se hvordan dette blir mottatt, sier Birkenes til Estate Nyheter.