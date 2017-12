Møtte i retten for oppbevaring av store mengder narkotika

Nyheter

I begynnelsen av desember møtte en romsdaling i 20-åra i Nordmøre tingrett siktet for oppbevaring og salg av store mengder narkotika. Mannen erkjente straffskyld.

I august i år ble siktede pågrepet, og ved ransaking ble det gjort funn av 2757 hasjisj, 30,01 gram cannabis sativa og 489,77 gram MDMA, som er virkestoffet i ecstasy. Dette anses som grov narkotikaovertredelse.

Mannen er også siktet for salg av 100 gram hasjisj i samme periode. Siktede benektet å ha mottatt penger for hasjisjen.

I skjerpende retning tillegges det vekt på at MDMA hadde en styrkegrad på 90 prosent, som påvist fra undersøkelser hos Kripos. Gjennomsnittlig styrkegrad ligger på 30 %. Høy styrkegrad medfører en større spredningsfare og gjør handlingen mer samfunnsskadelig, står det i rettsdokumentene.

Siktede har forklart at han ikke visste at stoffet hadde en så høy styrkegrad. Retten legger til grunn at særlig høy styrkegrad kan tillegges vekt i skjerpende retning selv om siktede ikke var klar over den.

Flere år med rus

Det er også skjerpende at tiltalte tidligere er straffet og botlagt for overtredelse av narkotikalovgivningen.

Retten legger til grunn at straffen, etter en samordnet vurdering, ligger på fengsel i fire år og seks måneder.

Men i formildende retning ble det lagt vekt på at mannen i 20-åra hadde tilstått og erkjent straffskyld. Han får derfor et fradrag i straffen på 15 %, noe som senker straffen til tre år og ti måneder.

Ved spørsmål om dommen skal gjøres delvis eller helt betinget, stilte retten et vilkår om at siktede i prøvetiden gjennomførte et narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-program).

Siktede har brukt rusmidler i flere år. Retten legger til grunn at han begår kriminalitet på grunn av sin rusavhengighet. Han har gitt uttrykk for et ønske om å bli rusfri.

Mannen har sagt seg villig til å gjennomføre et ND-program , og retten har kommet fram til at den ubetingede delen av straffen settes til ett år og seks måneder, mens den betingede delen settes til to år og fire måneder.