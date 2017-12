Dørselgere pågrepet i Vestnes for skremmende oppførsel

Nyheter

Onsdag ettermiddag twitret politiet om at de seint tirsdag kveld pågrep tre dørselgere for skremmende og plagsom oppførsel.

Politiet ber de som har blitt utsatt for aggressive dørselgere de siste dagene om å ta kontakt på 02800.

– Dørselgerne har operert i flere områder, blant annet Vestnes, Ålesund, Ørsta og Volda, opplyser operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Tove Anita Asp.

Hun forteller at dørselgerne har forsøkt å trenge seg inn i boligen hos folk, og tar ikke nei for et nei.

– Det er derfor de er pågrepet, og det er årsaken til at vi går ut med denne meldingen, hvor vi ber folk ta kontakt, sier Asp.