Aker Solutions fikk milliardkontrakt på Yme-feltet

Bestillingen kommer fra Maersk, til en verdi av én milliard kroner. Riggen ligger på Yme-feltet i Nordsjøen, som ble stengt i 2001, og nå bygges ut igjen av Repsol, skriver Sysla.

Arbeidet innebærer ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon, installering og oppkobling.

Det norske selskapets arbeid starter umiddelbart, og skal sluttføres innen utgangen av 2019. Ingeniør- og innkjøpsarbeidet vil finne sted i Stavanger, mens konstruksjonen skal gjøres i Egersund, skriver E24.no.

I forrige uke ble det kjent at Aker Solutions får Castberg-kontrakter verdt fire milliarder kroner. Seinere fulgte de opp med en mindre kontrakt for samme felt og en subsea-kontrakt på Ærfugl-utbyggingen til Aker BP.

Med Maersk-ordren har de dermed fått inn bestillinger verdt godt over fem milliarder kroner på under to uker. Til sammenligning har ordreinngangen i årets ni første måneder til sammen vært på 10,2 milliarder, skriver E24.

I fjor fikk Aker Solutions inn ordrer på totalt 17,0 milliarder kroner.