Kjørte på hjort, unnlot å stoppe

Rauma: På ny er en hjort påkjørt på Holmemstranda. Denne gang på Rydjord seint mandag kveld. Folk som bor like ved hørte smellen mellom traileren og hjorten og varslet viltnemnda. Dermed kom leder i viltnemnda i Rauma, Per Egil Solli-Mork, raskt til stedet og fikk avlivet kolla som lå bare tretti meter fra der den blei påkjørt nede på et jorde. Av synlige skader var det mellom annet beinbrudd.

Det har tidligere vært varslet med skilt på stedet om fare for hjort, men de er ikke der nå. Det er all grunn å være oppmerksom på flere steder på Holmemstranda der hjorten har faste ruter der den krysser riksveg 64.

Trailersjåfører som kjørte på dyret unnlot å gi beskjed, men kjører direkte til ferja.

– Hva gjør dere med dyret, Per Egil Solli- Mork?

– Dyret ble fjernet i ettermiddag og blir nok reveåte, sier Solli-Mork.