Hvem blir årets romsdaling?

De siste 20 åra har utnevnelsen av Årets romsdaling vært en fast juletradisjon for mediehuset Romsdals Budstikke. Vår kandidatliste skal inneholde mennesker som har utmerket seg på ulike områder i løpet av året.

Utmerker seg

Den første som ble stemt fram som Årets romsdaling var tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Etter ham har det fulgt både idrettshelter, hverdagshelter, næringslivstopper og andre som i sine år utmerket og markert seg på en spesiell måte. Blant dem som har mottatt denne hedersprisen finner vi også mennesker som har lagt ned en betydelig innsats gjennom frivillig arbeid.

Lesernes pris

Og Årets romsdaling skal være lesernes pris. Hvert år mottar vi flere tusen stemmer, og vinnere har uttalt at nettopp dette er noe av det som gjør det spesielt å bli hedret.

– Fantastisk oppmuntring

I fjor ble ALS-sjuke Bjørn Åge Misund (46) fra Måndalen kåret til Årets romsdaling. Måten han og familien har taklet den brutale sjukdommen på, rørte tusenvis av lesere. Sjøl sa han dette etter prisutdelingen:

– Det er nesten ikke til å tro. Jeg er veldig glad for at jeg fortalte min historie. Det er en fantastisk oppmuntring å bli kåret til Årets romsdaling.

Kandidater

Blant årets kandidater finner du folk innen mange kategorier. Både de som legger ned en betydelig frivillig innsats, de som står bak store idrettsprestasjoner eller som markert seg i kulturlivet. Vi har kandidater som uredd har stått fram for det de brenner for, som har fortalt sin historie, som jobber for å fjerne tabuer eller for utvikling av regionen.

Slik gjør du det

Ønsker du å delta i avstemningen kan du gi din stemme på rbnett.no/romsdaling. Avstemningen er åpen fram til 20. desember. For å stemme må du oppgi navn og kontaktinformasjon. Årets romsdaling vil bli offentliggjort i papiravisa og på Rbnett lørdag 30. desember. De øvrige kandidatene vil ikke vil rangert. Vi ønsker at nominasjonen også skal være en anerkjennelse for god innsats i året som har gått.