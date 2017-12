Brann i Tresfjord – Ingen personer i huset

Nyheter

Det startet å brenne i et hus ved Hoem, nær Daugstad i Tresfjord tirsdag morgen. Politiet meldte først om brannen rundt klokka halv ti etter at folk på andre siden av fjorden hadde observert røyk. Brannvesenet meldte klokka 09.35 at de var framme på stedet. Huset står rett ved europavegen.

Brann/Tresfjord/Hoem: brannvesenet bekrefter full fyr i akt bygning, skal ikke være fare for spredning til andre boenheter, oppdateres https://t.co/4hACJZShEm — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) December 12, 2017

Det var lenge usikkert om huset var bebodd og om det var folk i boligen.

Oppdatering klokka 10.13: Politiet har ikke fått kontakt med nåværende eier av bygget. Det er nå røykdykkere inne i huset.

Oppdatering klokka 11.20: Politiet har fått kontakt med huseier – og har nå fått bekreftet at det ikke var folk i boligen.

Politiets operasjonsleder John Brattland: – Det var gjort et forsøk med å gå inn med røykdykkere litt før klokka 10, men det var fare for at gulv og tak kunne rase, så vi måtte avbryte dette søket på grunn av sikkerhet.

Oppdatering klokka 11.45: Huset er totalskadd. Det brenner fortsatt i bygget klokka 11.45. Det er manuell dirigering av trafikken på stedet. De pumper nå opp vann fra fjorden for å få nok vann til slukkingen.

Det er mannskap fra Tresfjord og Vestnes brannvesen som er ute på slukkingsoppdraget.

Oppdatering klokka 15:15: Brannvesenet jobber fortsatt med etterslukking. Åstedsundersøkelse vil bli gjennomført tidligst tirsdag, når krimteknikere kommer til åstedet.