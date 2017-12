Kraftig nedgang for Molde lufthavn

Nyheter

Passasjertallene fortsetter å synke på Molde lufthavn, Årø. Det viser Avinors novemberstatistikk som ble sluppet mandag.

Lavere aktivitet

I løpet av november var det 34.937 passasjerer som brukte Molde lufthavn for innlandsflygning. Dette er en nedgang på 8,4 prosent sammenlignet med november i fjor.

Lufthavnsjef John Offenberg har forklart nedgangen tidligere i høst med lavere aktivitet ved Ormen Lange-anlegget på Nyhamna.

Nedgang utland

Tidligere i høst har det imidlertid vært en vekst i utlandstrafikken fra Molde. Dette gjelder ikke for november. 3.437 passasjerer fløy til utlandet fra Molde – dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med november i fjor.

Totalt blir ta passasjertallene redusert med 8,9 prosent i Molde.

Vekst i Ålesund

For Vigra er tendensen en annen: Her har innlandstrafikken en vekst på 7,2 prosent i november. Totalt 70.455 personer er status for årets nest siste måned. I tillegg kommer 16.927 på utlandstrafikken, en vekst på 12 prosent sammenlignet med november i fjor. Totalt fikk dermed Ålesund lufthavn Vigra en vekst på 8,4 prosent i november.

Også i Kristiansund var det en økning. Her fløy 20.661 passasjerer i løpet av november. Dette gir en vekst på 6,2 prosent på innlandstrafikken. Kristiansund har ikke utlandstrafikk.

Nasjonal vekst

De nasjonale tallene til Avinor viser at den samlede passasjerveksten hittil i år har vært på 4,3 prosent sammenlignet med fjoråret.

I november reiste totalt 2,66 millioner passasjerer over Avinors lufthavner – dette tilsvarer en økning på 3,2 prosent.