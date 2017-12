Forbrukerrådet: – Be om byttelapp

Nyheter

– For å være helt sikker på at den som får gaven kan bytte, er byttelappen inni like viktig som navnelappen utenpå gavepapiret, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Mange tror de har lovfestet rett til å bytte julegaver, men slik er det ikke. Det er opp til butikkene, men det er lang tradisjon for at gaver kan byttes i romjulen. Derfor anbefaler Forbrukerrådet alle å be om byttelapp.

– Det gjør det litt enklere å bytte for den som får gaven. Det er nemlig butikkenes egne regler som gjelder, og de kan variere fra butikk til butikk.

Angrerett på nettet

Gaver som er kjøpt på internett, kan i utgangspunktet ikke byttes i romjula. Men det er 14 dagers angrerett fra varen kom fram til den som kjøpte den, hvis gaven ble kjøpt i en norsk eller EU/EØS-tilknyttet nettbutikk.

– Vær rask med å skrive en epost til selgeren om at du vil angre, og legg gjerne ved angrerettsskjemaet du fikk tilsendt, sier Høst.

Hvis det går mer enn to uker, kan det likevel være smart å be om å få bytte.

– Konkurransen er stor, og det virker som at en del har skjønt at de kan vinne kunder på god service, sier Høst.

Gavekort i skuffen

Ifølge Forbrukerrådet har nordmenn gavekort for milliarder liggende. Noen kan brukes til å handle nye julegaver, men Høst ber forbrukerne passe på utløpsdatoen.

– Det er kjedelig å brenne inne med gavekort for hundrevis av kroner. Gi gjerne til veldedighet, men ikke til butikken, sier hun.

Vær også oppmerksom på at noen gavekort koster penger. Andre gavekort taper seg i verdi over tid, slik at mottakeren får mindre å handle for om det for eksempel har gått mer enn et halvt år.

– Det er hva Forbrukerrådet kaller en «dårlig deal», sier Høst.