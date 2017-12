– Vi trenger flere frivillige

Nyheter

MOLDE: Denne uka ble Kirkens SOS tildelt «Frivillighetsprisen 2017», blant annet for i en årrekke å ha bidratt til et varmere samfunn, og for å ha berørt mange enkeltmenneskers liv.

– Dette er en svært fortjent pris til de frivillige i Kirkens SOS. Vi har drevet i 40 år, og det er en viktig, krevende, utfordrende og givende form for frivillighet som skjer litt i det skjulte. Prisen er en anerkjennelse på at vi er der, og at det vi driver med er viktig, sier daglig leder for Kirkens SOS Møre og Romsdal, Hilde Lillestøl.

– Være et medmenneske

På landsbasis har de over 1000 frivillige fordelt på 12 SOS-sentre. Telefontjenesten er åpen døgnet rundt, og man kan også ta kontakt med de frivillige på chat og melding. Et av SOS-vaktrommene i Møre og Romsdal ligger i Molde, og her deltar rundt 30 frivillige. Annette har jobbet som frivillig her i to år, for henne var det en tanke som modnet over tid

– Jeg tenkte på det i ett år i forvegen. Jeg hadde veldig lyst til å hjelpe. Det er mange ensomme i Norge, forteller hun.

De frivillige i Molde forteller at det er en jevn pågang hele året, men at juletida er spesiell.

– Mange får nok en forsterket ensomhetsfølelse i jula. Da er det viktig for oss å være et medmenneske. For mange betyr det å ha noen å snakke med utrolig mye, forteller Annette.

Ulike samtaler

De frivillige anslår at de får rundt 10 og 15 telefoner i løpet av ei vakt, som varierer mellom fire og sju timer, alt ettersom hvilken vakt du er satt opp på. Henvendelsene kommer fra folk i alle aldre, kjønn og folk i ulike livssituasjoner.

– Mens det er flest voksne som ringer, så tar ungdommene i større grad kontakt på chat eller sender melding. Vi snakker med mennesker som er ensomme, som er i vanskelige relasjoner, eller som står i fare for å ta sitt eget liv, forteller Annette.

Behov for flere

SOS-sentralen vaktrommet i Molde merker et stort behov for flere frivillige.

– Det er viktig for oss å bli flere, vi klarer ikke å dekke vaktlista vår. De som er frivillige hos oss er helt vanlige folk som er motivert for å være til stede for dem som tar kontakt. Du må være over 20 år, ha avstand til egne kriser og ha evne til å lytte, sier Lillestøl, som er helt sikker på at det finnes mange flotte potensielle frivillige også i Molde.

– Det gjør utrolig godt å hjelpe andre. Å være et medmenneske er viktig. Du går heim fra vakt med en god følelse, forteller Annette, men hun legger ikke skjul på at jobben kan være tøff.

– Jeg har opplevd at noen har ringt inn fordi de ønsket at du skulle være den siste personen du snakket med, sier hun.

Lillestøl forteller at Kirkens SOS er opptatt av å være tydelig på hva jobben tjenesten innebærer.

– De frivillige blir kurset når de starter, og får innføring i mange ulike tema slik at de skal være forberedt på samtalene de møter når de er på jobb. De har prøvevakter sammen med erfarne medarbeidere og mottar regelmessig veiledning. Som frivillig hos oss møter du mennesker i ulike livssituasjoner både de som sakner noen å snakke med, og de som står i akutt krise. Det handler om å lytte og være der for noen som trenger det. Det er en veldig viktig form for frivillighet som jeg håper enda flere kunne tenke seg å utføre i Molde, sier Lillestøl. Hun håper enda flere kan bli en del av et fellesskap som er meningsfull.

– Det kan gi personlig utvikling både med tanke på å bli god i samtale og å bli bedre kjent med seg sjøl. De frivillige blir en del av en tjeneste som kan være livsviktig for innringer eller innskriver, sier hun.