MOLDE: Julaftenfeiring i Domkirkekjelleren ble arrangert for første gang i fjor, og var en stor suksess. 75 personer feiret julaften sammen med flere ukjente ansikt, og nye varige vennskap ble stiftet denne kvelden.

– Mannen min og jeg ble kjent med en innvandrerfamilie som vi fremdeles har kontakt med. Mannen min har vært kjørelærer for mannen i hele år. Et eldre ektepar traff ei mor med to barn som de har blitt reservebesteforeldre for. Dette er noen av de hyggelige ringvirkningene julaften i domkirkekjelleren fører med seg, forteller Anne Vik Pettersson en av initiativtakerne.

Justerbar pris

I kirkekjelleren serveres julemiddag, dessert og underholdning. Prisen er 250 kroner for voksne, og gratis for barn og ungdom i alderen 0 til 15 år. Prisen er justerbar, og den som har muligheten til å gi mer, kan gjøre det, mens den som ikke har mulighet til å betale full pris kan betale mindre.

Ikke ei bestemt gruppe

– Det er viktig for oss å få ut budskapet om at dette er ei julefeiring for alle. Samfunnet vårt er i endring, og tradisjonen om at en kun skal feire jul med sine nærmeste står ikke like sterkt hos alle lenger. Kanskje har du jobbhelg og befinner deg langt unna familien din, kanskje er du skilt, og det er ikke din tur til å ha barna i år. Kanskje er det besteforeldre som ikke får barn og barnebarn heim til jul. Jula er ei tid hvor flere kan føle seg ensomme. Julaften hos oss er ikke for ei bestemt gruppe. Det er for dem som ønsker å komme, uansett hvem du er. Her kan du stifte nye bekjentskaper og feire en sammen med mange, sier Pettersson.

Tradisjonell feiring

Det blir ei tradisjonell julefeiring i kirkekjelleren, med høgtlesning av juleevangeliet og gang rundt juletreet.

– Det er en tradisjon som er i ferd med å forsvinne, men flere vil nok huske gang rundt juletreet fra barndommen. Det er en veldig hyggelig aktivitet vi kan gjøre sammen, spesielt om vi er så mange at vi kan danne to ringer rundt treet, sier hun.