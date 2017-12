Nyheter

Politiet ble klokken ti over halv tre natt til søndag varslet om at en mann hadde blitt utsatt for vold. Det var to gjerningspersoner, begge skal være kjent for politiet.

Fornærmede, en mann i 20-åra, ble kjørt til legevakt for en sjekk. Trolig dreier det seg ikke om noen alvorlig skade, opplyser politiet.

De to mistenkte mennene vil bli innkaldt til avhør trolig i løpet av søndagen. Det var ett vitne til hendelsen som allerede har blitt avhørt av politiet.