Nyheter

En politipatrulje kom sent lørdag kveld over en bil som fattet mistanke. Bilen ble stoppet mellom Innfjorden og Måndalen, like ved Hovde. Sjåføren, en mann i 40-åra, ble stoppet i tilfeldig kontroll og blåste over lovlig verdi på promilletest.

Mannen ble tatt med til legevakt for å sikre blodprøve og førerkortet hans ble beslaglagt.