Politiet i Rauma kom sent lørdag kveld over et trafikkuhell på Åndalsnes. En ung mann som nylig hadde fått sitt førerkort hadde kjørt inn i et gjerde.

Det skal ha vært vanskelige kjøreforhold flere steder i distriktet lørdag kveld. Politiet mener det er mulig unggutten kan klandres for uhellet og har derfor opprettet sak. Den unge mannen, som er bosatt i Rauma, er anmeldt for forholdet.