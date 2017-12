Flere i Venstre er skuffet - men Møre og Romsdal støtter regjeringsforhandlinger

Nyheter

Flere sentrale Venstre-medlemmer sier de er skuffet over landsstyrets beslutning om å gå inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet.

Det blir ingen fest denne lørdagskvelden, slo Ivar Bergundhaugen, Venstres gruppeleder i Kristiansand, fast overfor Fædrelandsvennen etter at det ble kjent at Venstre vil gå inn i regjeringsforhandlinger.

Venstre-leder Trine Skei Grande uttalte lørdag at hun ville jobbe for en rausere regjering, og dra den inn mot sentrum. Men Bergundhaugen tviler på i hvilken grad det lar seg gjøre.

– Jeg vil også jobbe for at regjeringen blir grønnere og rausere. Men hva mer er det vi vil få på kjøpet? Og hvor mye grønnere og rausere er det mulig å gjøre Amundsen, Listhaug og Sandberg, sa han til avisen.

– Sterkt imot

Heller ikke tidligere ordfører i Grimstad, Hans Antonsen, er fornøyd med avgjørelsen. Det er heller ikke fylkesleder i Agder, Torunn Sandvand, eller sentralstyremedlem Petter Toldnæs fra Lillesand, som begge argumenterte for å droppe regjeringsforhandlinger under møtet lørdag.

– Jeg har helt siden 2013 ønsket en annen linje enn den oppmykingen som er gjort. Jeg tilhørte dem som ønsket en annen beslutning, sier Toldnæs, som likevel understreker at han gjorde det klart at han kunne leve med begge deler.

Fra Finnmark er reaksjonene kraftigere.

– Vi har jo den samme delingen som alle andre. Og engasjementet er til dels stort på begge sider. Totalt sett er vi sterkt imot, og det har vi vært hele veien, sier fylkeslagsleder Leif Gøran Wasskog til NTB.

Han mener Venstre bør ha med sykehusutredning i Øst-Finnmark som en del av regjeringsforhandlingene, før de i det hele tatt vurderer å gå inn i dem. I tillegg er flere i fylkeslaget motstandere av å samarbeide med Frp.

– Avventende

Fylkeslaget i Sogn og Fjordane var også skeptisk til å gå i regjeringsforhandlinger med Frp i forkant av lørdagens møte.

– Nå er situasjonen foreløpig mer avventende i forhold til hva som skjer i forhandlingene, sier fylkeslagsleder Gunhild Berge Stang til NTB.

Hun røper at enkelte i fylkeslaget har uttrykt en viss skuffelse, men at reaksjonene foreløpig er avmålte.

– Det er delte meninger i Venstre om dette, men kraftige reaksjoner har man så langt ikke fått, sier hun.

Vanskelig sak

I nabofylket Møre og Romsdal er de mer positive. Fylkeslagsleder Ola Betten var selv med på å ta beslutningen og understreker at den hadde støtte fra et markant flertall av dem som var til stede.

– Møre og Romsdal Venstres holdning er at vi anbefaler å gå inn i forhandlinger, men med klare krav til hva Venstre må oppnå i en slik regjeringsavtale, sier han.

– Men vi ser samtidig at dette er en vanskelig sak for mange i Venstre. Ingen ser på dette som enkelt, og det blir krevende samtaler med de to andre partiene, sier han videre.

Han får støtte fra Roger Granum i Oppland Venstre. Han betegner regjeringsdebatten i helgen som god og saklig, selv om det er delte meninger både i hjemfylket og landsstyret.

– Alle fordelene og alle ulempene kom på bordet, så landet vi på et ganske stort flertall for regjeringsforhandlinger. Selv om det er litt vondt og vanskelig for oss, så er det ingen alternativer som er bedre. Vi må se på hva som gir best resultater på sikt, sier han.

Helheten teller

Buskerud Venstre er også splittet, men lover å stille seg bak Stortingsgruppa og partileder Trine Skei Grande i de kommende forhandlingene.

Fylkesleder og landsstyremedlem Erik Hørlück Berg vil ikke kommentere hvilke enkeltsaker som er viktigst for Buskerud, og understreker at det er totalpakka som teller for landsstyret når de skal vurdere resultatet av forhandlingene med Høyre og Frp.

–Overskriftene som landsstyret og Trine kom med i går, med en grønnere, rausere og mer sosialliberal regjering, stiller jeg meg fullt og helt bak. Det er en smertegrense på enkelte ting, men det er helheten som teller, sier han.