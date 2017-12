Slapp med skrekken da snøskredet traff: - Hele bobilen ristet, alt ble kvitt

Nyheter

Det var i 17.30-tida lørdag et snøskred gikk på en strekning av E 136 mellom Skiri og Lyngheim i Romsdalen. Det er usikkert hvor stort skredet var eller om det har gått flere skred, men ifølge trafikantene som befant seg på vegen da det traff var sterke krefter i sving.

- Først ser vi tåke komme i enorm fart. «Er det tåkedis som kommer så raskt?» spurte jeg meg selv først. Og så blir vi truffet av snøstormen. Det ble helt kvitt og vi så ingenting. Hele bobilen ristet. Jeg tror kona sa «Nå fyker vi! Nå er det slutt», forteller Bjørn Tungehaug som kjørte bobilen sin på vegen like under der snøskredet traff.

- Riktig stygg opplevelse

Heldigvis for ekteparet Tungehaug er man i ferd med å sikre vegen for nettopp ras. Langs strekningen hvor Tungehaug kjørte, like ved avkjøringen til Lyngheim, er det allerede satt opp en mur av stein, som skal hindre skred fra å treffe vegen.

- Vi kjørte litt nærmere muren, mens det ristet. Det var rett ubehagelig, en riktig stygg opplevelse. Den kom så fort, det var det som var så rart. Bobilen er stor og flat, så jeg lurer på hva som hadde skjedd om ikke vi sto ved den muren, forteller Tungehaug. Han og kona ønsker ikke å ha bilde på trykk, men har gitt tillatelse til at vi gjengir navnet hans.

Lite å rydde

Rassikringen ser ut til å ha gjort jobben. Statens vegvesen sendte ut entreprenør for å rydde unna skredet, men lite snø ser ut til å ha kommet helt ned på vegen. Ifølge brannvesenet skal dette ha vært i nærheten av Skiri.

- Det var egentlig ikke så mye å rydde unna, men det er klart du vil kjenne et skikkelig vindtrykk når rasene treffer sikringen, forteller byggeleder Kaj-André Sæther Døving i Statens vegvesen til Rbnett.

To timer etter å ha blitt varslet kunne Vegvesenet melde at vegen var åpen og ryddet.

Kjørte av vegen

Ekteparet Tunghaug var på veg hjem til Bud fra tur i Sverige, hvor de hadde hilst på sitt nye barnebarn. De to priser seg lykkelig for å ha kommet fra det hele kun med skrekken. Siden av bobilen skal ha blitt dekt av snø som følge av stormen som traff.

- Vi kjørte videre så snart det roet seg. Det var ikke meningen å stikke av, men vi følte det var om å gjøre å komme seg unna i tilfelle det skulle komme ett til. Vi stoppet og pratet med bilen som kom bak litt lenger nede, og han ringte brannvesenet. Han hadde ikke sett noe da skredet gikk og kjørte av vegen. Han kom seg raskt opp selv.