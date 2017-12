Mange får ikke RB i posten lørdag

Nyheter

Jan Arvid Gjeldnes, salgssjef lesermarked Romsdals Budstikke, understreker at feilen IKKE skyldes Kvikkas, distribusjonsselskapet som leverer i stedet for Posten på lørdager. Årsaken er en feil som har skjedd under overgang til nytt distribusjonssystem.

Romsdals Budstikke arbeider for å få ettersendt avisene.

Berørte abonnenter oppfordres til å heller lese avisa som e-avis i dag – alle abonnenter har den løsningen som en del av abonnementet sitt. Da kan man starte på rbnett.no/eavis.

Alle berørte har fått tilsendt sms om situasjonen.

Romsdals Budstikke beklager det som har skjedd.