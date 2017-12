Bolighus brant ned i Averøy lørdag morgen

Nyheter

Kl. 01:15 natt til lørdag skjedde et lite trafikkuhell på Verma i Romsdalen. Et vogntog sperret vegen og skapte problemer for trafikken, opplyser politiet. Brøytebilen kom heller ikke forbi.

Kl. 01:57 fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt av veien og velta på Kleive. Nødetatene rykket ut til stedet. Føreren skal ha kommet seg ut av bilen på egen hånd, og skal ikke ha vært alvorlig skadd, men ble kjørt til lege for sjekk.

Kl. 05.31 lørdag morgen fikk politiet melding om brann i et bolighus i Averøy. Nødetatene rykket ut til stedet, og fant fire beboere ute av huset, opplyser politiet. Ifølge NRK, blir de fire nå tatt hånd om av slektninger. Huset var overtent da brannmannskapene kom til stedet, og er nå totalskadd.

Kl. 08.30: En bil har kjørt av vegen i Nesset. Ifølge politiet er det trolig ingen personskade som følge av uhellet.

Kl. 11.21: En bil har kjørt utfor vegen på Sjøholt, og ligger på taket. Nødetatene er på veg til stedet, opplyser politiet.