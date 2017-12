Regjeringen foreslår å gjøre alkolås påbudt i busser

Nyheter

På sikt skal loven legge opp til at det blir påbudt å installere alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag på vei. Lovforslaget er en oppfølging av et stortingsvedtak fra 2015, da det enstemmig ble vedtatt at det skal innføres alkolås i alle busser og drosjer etter forslag fra KrF.

– Flere busselskaper og transportfirmaer har allerede i dag på frivillig basis montert alkolås i sine kjøretøy som et generelt trafikksikkerhetstiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Vi ønsker nå at dette skal innføres som et krav, sier han videre.

Samferdselsministeren mener imidlertid det er viktig å understreke at det er lite promillekjøring blant norske yrkestransportører i dag.

– Likevel utgjør promillekjøring en potensiell sikkerhetsrisiko for de reisende, og med dagens teknologi er dette enklere å sikre seg mot, sier Solvik-Olsen.