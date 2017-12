Nyheter

Reiss-Andersen fikk 86 stemmer, Hagen 16 mens Fredrik Heffermehl fikk én stemme.

Stortingsflertallet besluttet som ventet at det skulle stemmes over bare én fast plass til komiteen, mens Fremskrittspartiet fastholdt at Stortinget måtte stemme over to plasser. Flertallet ville det annerledes.

– Vi ønsker ikke å stille motkandidat til Berit Reiss-Andersen, men ønsker også å stemme for vår egen kandidat til Nobelkomiteen, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi før voteringen.