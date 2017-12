Politiet: – Bare flaks at de ikke blir påkjørt

Nyheter

Problemet kommer tilbake hvert år. Vi er for dårlige til å bruke refleks. Ifølge tall fra Trygg Trafikk bruker bare 4 av 10 voksne refleks. På Facebook deler fortvilte sjåfører historiene sine om nestenulykker. Om hvor nære de har vært å kjøre på en fotgjenger.

– Det kan være bortimot umulig å se fotgjengere som ikke bruker refleks. Spesielt på dager som vi har hatt nå i det siste, med lite snø og våt vegbane. Folk som går langs vegen blir slukt av den mørke tunge asfalten. Lysene på en vanlig bil er ofte ikke sterke nok til å få øye på fotgjengerne. Folk blir nesten usynlige, de går i ett med asfalten, sier politimann Kjellbjørn Riise Johansen.

– Fotgjengere som går langs vegen blir helt usynlig om du får motlys fra en møtende bil.

– Når en snakker med folk sier alle at vi er for dårlig til å bruke refleks. Tidligere år har vi hatt tall som sier at rundt 36–39 prosent bruker refleks. Det er ikke nok, sier distriktsleder Erik Hartmann i Trygg Trafikk.

Tyngst ansvar på sjåførene

– Jeg har et inntrykk av at det er mange nestenulykker og at man ofte greier å stoppe i siste sekund, sier Riise Johansen.

– Sjåfører som opplever disse nestenulykkene kan bli så sint at de nesten ønsker å filleriste personen. Det kan jeg forstå. Det er et stort sjokk å oppleve at det plutselig står en person foran støtfangeren din.

Som i det vanlige trafikkbildet hviler mye av ansvaret på sjåførene forteller politimannen, sjøl om det er lite de kan gjøre for å se fotgjengerne bedre.

– Veitrafikkloven er ikke barmhjertig dersom du skulle kjøre på en slik usynlig fotgjenger. Sjåføren sitter ofte i saksa om man kommer i en slik situasjon. Det er noe vi tenker ofte på, om det kanskje ikke burde vært påbudt å bruke refleks. Man setter sjåføren i en veldig vanskelig situasjon og forventer at en skal kunne se en person det er umulig å se.

– Det er viktig å få fram at fotgjengerne også har et ansvar for å gjøre seg sett. Det kan oppstå tilfeller bilisten ikke kan klandres for, dersom noen hiver seg ut i vegen uten refleks.

Flere enn før

Andelen voksne som bruker refleks i Trygg Trafikks tellinger har økt sakte, men sikkert siden 2009. Tellingen blir gjort ute på gata og har vist at i spørreundersøkelser er det langt flere som svarer at de bruker refleks enn det som faktisk er tilfellet.

– Det kan virke som om mange glemmer sjåførperspektivet så snart en er fotgjenger. Det kan være utrolig vanskelig å se folk som ikke bruker refleks. Nesten daglig er det folk som forteller til oss i Trygg Trafikk om nestenulykker. Det er helt klart et stort problem, sier Hartmann.

Ungdommen verst

Han er klar på at det er de aller yngste som er de beste blant oss til å bruke refleks. Foreldrene er flinke til å utstyre barna med refleks, men glemmer den ofte sjøl.

– Spesielt dårlig er det blant ungdom. Dersom en først tar turen til en barneskole og så går videre til en ungdomsskole er forskjellen slående. Her prøver vi å gjøre en jobb, sier Hartmann og forteller blant annet om et Snapchat-filter utviklet av Trygg Trafikk.

– Hvorfor bruker vi ikke refleks?

– Vi har gjort en del undersøkelser på dette. Det er ikke slik som med sykkelhjelmen, som noen syns ser dårlig ut og er flaut, men det går mer på at man rett og slett glemmer det. Folk har gjerne en del reflekser liggende hjemme og de er lett tilgjengelig i butikkene i dag, så det er ingen unnskyldning. Mange glemmer det rett og slett, og det kan koste litt å feste refleks på alle plaggene en bruker.

Hvilken refleks man velger, vest eller mindre produkt, er ikke så viktig forteller Hartmann.

– Det er samme hvilken refleks en tar i bruk, så lenge de har CE-merke. Det er noen som mener de som blinker er best, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er å bruke refleks.

Mørke gater

I tillegg til manglende refleks er det mange sjåfører som klager på mørke gater i Molde. En stor del av gatelysene i Molde har gammel armatur og gir dårlig lys i vintermørket. Det gjør det enda verre når fotgjengerne går uten refleks. Molde kommune er allerede i gang med å skifte ut armatur på en rekke lyktestolper i byen, og på neste års budsjett er det fra formannskapet foreslått å bytte alle.

– Vi er allerede i gang med å bytte 1500 gatelysarmaturer til LED. Formannskapet har innstilt på å bruke ytterligere 13 millioner kroner for å bytte samtlige gatelysarmaturer til LED i Molde kommune neste år. Saka skal behandles av kommunestyret 14. desember, sier avdelingsingeniør Roger Rekdal i Molde bydrift til Romsdals Budstikke.

– En stor del av henvendelsene vi mottar angående mørke gatelys gjelder enkeltpærer langs mindre trafikkerte veier i boligfelt. Vi ber om forståelse for at vi ikke har mulighet til å bytte pærer i alle tilfellene. Dette ville i noen tilfeller være feil bruk av kommunens penger når vi uansett snart skal bytte hele armaturen. Hvorvidt vi bytter pære eller foretar reparasjoner vil avhenge av trafikksikkerheten. Vi prioriterer gatelys ved gangfelt, langs skolevei, busstopp, kryss og eventuelt andre sikkerhetshensyn.

Langs Frænavegen i Molde har en strekning vært helt mørklagt i flere uker. Årsaka er både kabelfeil og feil på armatur på noen av stolpene. Kabelen må graves opp og Molde kommune venter på levering av ny armatur. Her må en derfor belage seg på å vente noe lenger før gatelysene er tilbake.