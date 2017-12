Hjertøy-protest til Kystverket

Nyheter

I sin høringsuttalelse til Kystverkets handlingsprogram for 2018–2029 uttrykker Molde kommune stor forundring over at utdyping av Hjertøysundet ikke er prioritert.

Utdjuping av sundet er viktig å få gjennomført snarest mulig for å sikre trygg ferdsel og for å unngå lenger ferjestrekning ved nye anbud, skriver kommunen, og «krever at utdjuping av Hjertøysundet blir prioritert for tidlig gjennomføring i handlingsprogrammet 2018–2023».

– Å gå helt vest for hele Hjertøya er ikke ønskelig, slik det kan bli nødvendig med nye ferjer.

Fylkesutvalget vil også nevne Hjertøysundet i vår uttale, sa Torgeir Dahl (H), som sitter i utvalget, til formannskapet.