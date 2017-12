Nyheter

Politiet melder tidlig torsdag morgen at et vogntog sperrer deler av fylkesveg 662 ved Gauset i Molde etter et trafikkuhell. Vogntoget er til hinder for trafikken på stedet, og når vogntoget skal berges vil vegen bli helt stengt. Det er ennå ikke klart når bergingen vil skje, opplyser politiet.