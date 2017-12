Studie: Gynekologer utfører unødvendige undersøkelser

Nyheter

Økonomisk motiv hos avtalespesialistene – altså gynekologene – kan være årsaken, mener forskerne. Universitetet i Tromsø og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering har samarbeidet om studien, som er publisert i tidsskriftet BMC Women's Health.

Gynekologiske undersøkelser frarådes når kvinnen ikke har noen symptomer. Årsaken er at det ikke bedrer helsen til kvinnen det gjelder, samt at risikoen for overbehandling er stor.

Forskerne har kartlagt bruk av gynekologiske undersøkelser av friske kvinner i spesialisthelsetjenesten. Konklusjonen er at mange undersøkes uten grunn. Spesielt avtalespesialister undersøker mer enn det som er nødvendig, ifølge forskerne.

– Vi ser store forskjeller mellom det avtalespesialister og sykehusleger gjør når de foretar gynekologiske undersøkelser av friske kvinner. Avtalespesialister utfører i langt større grad tilleggsundersøkelser med kolposkopi og ultralyd, noe som verken er nødvendig eller anbefalt å gjøre på friske kvinner, sier førsteforfatter og stipendiat Ingvild Mathiesen Rosenlund.

Halvparten av konsultasjonene

Kolposkopi innebærer at legen bruker et slags mikroskop for å undersøke vagina og livmorhalsen. Det skal kun brukes dersom en celleprøve viser forandringer, eller at legen kan se endringer i slimhinnene under selve undersøkelsen.

Avtalespesialistene utførte denne undersøkelsen i 49 prosent av konsultasjonene. Hos sykehuslegene var andelen bare 1,6 prosent.

– Dersom det foreligger en medisinsk indikasjon som fører til at gynekologen velger å bruke kolposkopi bør det også tas biopsi, men det var gjort på svært få kvinner, påpeker Rosenlund.

Får betalt per undersøkelse

Den påfallende forskjellen i hvor hyppig undersøkelsene utføres har sammenheng med refusjonssystemet, mener Rosenlund. Mens sykehuslegene har fast lønn, får avtalespesialistene ekstra betalt for hver kolposkopi og ultralyd de utfører.

– Trolig gjør avtalespesialistene dette fordi de får refusjon for å utføre kolposkopi, som har en egen takst. Sykehuslegene derimot får samme betaling uansett hva slags undersøkelser de utfører, sier Rosenlund, som mener systemet bør legges om.

Det er også store geografiske forskjeller i gynekologiske rutineundersøkelser. På landsbasis ble 22 av 1.000 kvinner undersøkt. I Telemark var andelen 44 per 1.000, mens det i Møre og Romsdal bare var 7. Rosenlund kaller variasjonene urovekkende.