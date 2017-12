Sjukehuset vedtatt med spontan applaus

Nyheter

Det nye fellessjukehuset på Hjelset – og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund – ble i prinsippet endelig vedtatt bygget under styremøtet til Helse Midt-Norge torsdag formiddag.

– Krevende endringer

Under debatten i forkant av vedtaket, sa styreleder Ola Strand at det var viktig å komme i gang med endringsarbeidet for å få miljøene i Molde og Kristiansund til å jobbe godt sammen.

– Det blir krevende å gjøre endringene, men vi ser en bevegelse i rett retning. All erfaring tilsier at det tar lang tid før endringer kommer, men vi ser nå tegn til at endringene skjer.

Spontan applaus

Rundt 150 ansatte har vært med på å planlegge funksjonaliteten i bygget.

Som da Helse Møre og Romsdal behandlet saka i forrige uke, brøt det også denne gangen ut spontan applaus etter at det enstemmige vedtaket var fattet.

– Jeg er enig med administrerende direktør om at dette er en milepæl. Jeg vil også gi tilbakemelding til Helse Møre og Romsdal på rapporten som er et usedvanlig godt arbeid, sa Ivar Østrem, ansattrepresentant fra Ålesund.