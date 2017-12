Måtte møte i retten etter å ha kjørt sikk-sakk på motorveg

Nyheter

I slutten av november ble en mann i 20-åra dømt i Romsdal tingrett for å ha kjørt bil i beruset tilstand. Siktede, som er bosatt i Molde, erklærte seg straffskyldig i henholdt til siktelsen, og hadde ingen bemerkninger til påtalemyndighetens forslag til straff.

Mannen ønsket å forklare seg i retten, og fortalte at han i april i år skulle kjøre en som hadde vært på besøk til Trondheim. Det var en venn som kjørte bilen, siden siktede ikke har sertifikakt. Siktede og vennen ble igjen i Trondheim hos noen venner den helga. På søndagen drakk siktede alkohol utover natta, og anslår at han drakk rundt 10 – 20 halvlitere med øl. Han opplyser at han ikke sov den natta.

Husker ingenting

På morgenen ville han dra på butikken for å kjøpe røyk. Han fant nøklene til vennens bil, og bestemte seg å kjøre da det ikke var noen butikker i nærheten.

Mannen tror han dro hjemmefra cirka klokka fem om morgenen, og følte seg ikke beruset da han satt seg i bilen. Men etter å ha kjørt en liten stund begynte han å føle seg beruset. Han hadde tenkt å snu, men siden han befant seg på en motorveg, fortsatte han å kjøre.

Siktede opplyser at han ikke husker noe fra kjøringen. Han har i ettertid fått opplyst fra politiet at han kjørte i sikk-sakk. Han skal også ha kjørt inn i et autovern uten å huske det.

Ble stoppet

Etter en stund ble mannen stoppet av en annen trafikant. Politiet kom til stedet senere. Politiet anslo at mannen trolig hadde kjørt mellom 45 minutter og en time. Mannen kan selv ikke huske noe fra kjøreturen.

Politiet tok en promillekontroll på mannen, som viste 0,81. Siktede oppgir i retten at resultatet framstår som rimelig.

I Romsdal tingrett dømmes mannen til 24 dager i fengsel. Han dømmes også til å betale en bot på 18.000 kroner. I tillegg ilegges en sperrefrist på to år for å få ta sertifikat.