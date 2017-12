Høyre ber Jagland trekke seg fra Nobelkomiteen

Nyheter

Representantforslaget fra Ap, SV, Sp, KrF og Venstre som blir vedtatt senere i dag, tar til orde for at vararepresentanter og faste stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Samtidig tar forslaget til orde for å utrede om internasjonale lederverv er forenlig med å være medlem av Nobelkomiteen.

– Generalsekretæren i Europarådet vil rammes av en slik regel. Dette bør være et tydelig signal til Thorbjørn Jagland om at han bør trekke seg fra Nobelkomiteen, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland da Stortinget diskuterte saken tirsdag.

Får støtte

Høyre-profilen mener det vil være klokt av Jagland å ta signalene fra Stortinget på alvor og trekke seg. Også fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre kommer signaler om at Jagland bør vurdere å frasi seg vervet som medlem av Nobelkomiteen – bare dager før utdelingen av årets fredspris.

– En person som er generalsekretær i Europarådet, bør ikke sitte i Nobelkomiteen. Det skaper unødige spørsmål om uavhengighet og også unødvendige bindinger som er vanskelig å forholde seg til, sa Arnstad i sitt innlegg under debatten.

– Å tro at en posisjon som generalsekretær i Europarådet kan frikobles fra Nobelkomiteen, er ganske naivt, fulgte Venstre-leder Trine Skei Grande opp.

Jaglands talsmann i Europarådet, Daniel Höltgen, hadde ved 13.30-tiden tirsdag ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Ap vil ikke vrake Jagland

Ap-nestleder Hadia Tajik vil ikke oppfordre partiets tidligere leder til å trekke seg.

– Høyre prøver å få debatten til å handle om noe annet enn den egentlig gjør. Dette handler om at Stortingets flertall tydelig uttrykker at man skal respektere sedvanen gjennom 40 år, om ikke å nominere stortingsrepresentanter eller vararepresentanter til Nobelkomiteen, sier Tajik til NTB.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi er oppgitt over Aps framgangsmåte og kaller den uryddig.

– Det er veldig rart at Arbeiderpartiet ikke tenkte på dette med bindinger og uavhengighet da Jagland ble gjenvalgt til Nobelkomiteen i 2014, mens han var generalsekretær i Europarådet, sa Limi.

Hagen-sirkus

Frp-nestor Carl I. Hagen var selv til stede på Stortinget tirsdag for å overvære debatten. Han sto ved Limis side da Frps parlamentariske leder kommenterte saken, men nøyde seg med å si at han gjør seg sine tanker om Arbeiderpartiets og de øvrige partienes motivasjon for hastevedtaket.

Tajik forsvarer på sin side valget av Jagland i 2014, selv om Ap nå altså ønsker utredet om det er uforenlig å sitte i Nobelkomiteen dersom man har et internasjonalt lederverv.

– Vi ser i ettertid at dette har skapt noen diskusjoner. Det er først nå at dette er blitt en problemstilling, sier hun.

Straffereaksjon

Høyre stemmer imot hasteforslagets første punkt om å nekte vararepresentanter og stortingsrepresentanter plass i Nobelkomiteen.

– En straffeekspedisjon mot Frp og Carl I. Hagen, fastslo Helleland i stortingssalen.

Forslaget vil likevel få bredt flertall når Stortinget går til votering senere tirsdag. Men at vedtaket vil sette en stopper for Hagens plass i Nobelkomiteen, går ikke Frp uten videre med på.

– Løpet er ikke kjørt. Valgkomiteen skal starte sitt arbeid og så skal dette opp til behandling på fredag. Det fortsatt noen dager til, sier Limi til NTB.

– Stortingspresidenten ville ikke spekulere på hva som vil skje de neste dagene. Det vil heller ikke jeg, tilføyer Hagen.