Fikk betinget fengsel etter frontkollisjon

I midten av november møtte enn Molde-mann i Romsdal tingrett tiltalt for overtredelse av vegtrafikkloven §31, første ledd.

Frontkolliderte

I slutten av august i år kjørte mannen uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han kjørte over i motgående kjørefelt og frontkolliderte med en personbil. Det oppsto store materielle skader på begge kjøretøy, og de to passasjerene i den andre bilen ble påført personskader.

Tiltalte møtte til hovedforhandling og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten mottok forklaring fra tre vitner.

I sin bevisvurdering gjør retten rede for de bevis som ble funnet, og for hovedpunktene i bevisvurderingen:

Tiltalte er 52 år, og har hatt førerkort for personbil i 32 år. For 11 år siden kjøpte han en bil som er forholdsvis stor og tung, og som ruver godt i veibanen. Mannen bruker bilen jevnlig, blant annet til og fra jobb.

Alvorlige personskader

På dagen da frontkollisjonen fant sted, kjørte tiltalte alene i bilen sin på vei hjem. Det var gode kjøreforhold. Dagslys, oppholdsvær, tørr og bred asfaltert riksveg. På ruta gikk veien over i en slak høyrekurve. Tiltalte holdt da en hastighet på mellom 75-80 kilometer i timen, i ei 80-sone. Det var normal trafikk denne ettermiddagen.

I høyrekurven kom tiltaltes bil over i motgåend kjørefelt, hvor de to skadelidte kom kjørende. Farten deres var rundt 75 kilometer i timen. Begge så en stor bil som kom rett mot dem. På grunn av hastigheten til begge bilene gikk det bare noen få sekunder før de kolliderte. Tiltalte var i ferd med å svinge bilen sin tilbake til høyre side av veien, før den omtrent midt i veien kolliderte med den møtende bilen.

Kollisjonen medførte de to personene i den andre bilen ble påført alvorlige personskader, som fremdeles ikke er helt leget og avklart, ifølge legeerklæringer fra sykehuset. Bilen deres fikk også store materielle skader. Tiltalte fikk ingen personskader, men bilen hans fikk materielle skader.

Opptrådte uaktsomt

Retten finner det bevist at tiltalte har opptrådt uaktsomt, og at han har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. I retten fortalte tiltalte at han ikke var uoppmerksom som følge av noen konkrete ting han kan huske, som for eksempel akutt sjukdom, at sola blendet ham, mobiltelefon, bilradio eller lignende. Det skal heller ikke ha skjedd en nødsituasjon som førte til at han måtte svinge over i motsatt kjørefelt.

Tiltalte fortalte at han ikke erkjenner straffskyld fordi han er i tvil om bilen hans kom over i motsatt kjørefelt, eller om det var motsatt. Retten festet ikke lit til forklaringen hans. De skadelidte er derimot sikker på at deres egen bil var på høyre side i eget kjørefelt. Retten finner ingen holdepunkter for å betvile de skadelidtes forklaring. Den styrkes også av vitneforklaringen til politibetjenten som kom raskt til ulykkesstedet, og av dokumentasjon som ble gjort på stedet.

Må reageres strengt

I straffeutmålinga heter det at det er tilfeldigheter som gjør at kollisjonen ikke fikk mer alvorlige og varige følger for de skadelidte og deres nærmeste. Og at det av hensyn til trafikksikkerheten for alle veifarende må reageres strengt mot uaktsom føring av bil som ender i en møtekollisjon. Molde-mannen ble dømt til 21 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, og en bot på 5000 kroner. Han må også betale sakskostnader på 5000 kroner. Mannen er tidligere ustraffet.

Aktor la ned påstand om at mannen burde miste føreretten i ti måneder. Tiltalte la fram leggeerklæring på at han er avhengig av å ha tilgang til bil på grunn av helsemessige årsaker. Retten avgjorde av tapsperioden skulle settes til fire måneder.