– En festival for alle

Nyheter

Molde: Tirsdag la styret i Klimafestivalen § 112 Molde og omegn fram neste års festivalprogram for formannskapet. Like etter ble det avholdt en pressekonferanse på Molde antikvariat og ymseri. Festivalen ble arrangert for første gang i år, etter initiativ fra Norsk Klimanettverk, og arrangeres i hele landet i samme periode. Også i 2018 inneholder programmet flere interessante arrangement knyttet til klima og miljø. Festivalen varer i ti dager, og foregår rundt om i hele Molde sentrum.

– Du kan si at vi er Norges største og lengste festival. I hvert fall når vi slås sammen med Midsund og Nesset, ler Inger-Mette Stenseth. Sammen med Oddbjørg Langset utgjør hun styret i klimafestivalen Molde og omegn.

Kvalen er årets hovedtema

Stenseth tror mange som er oppvokst i Molde og omegn har et spesielt forhold til naturen.

– Vi bor i nær tilknytning til omgivelsene med sjø, hav og fjell. Kvalen har også spilt en avgjørende rolle for byen, og er en del av kommunevåpenet vårt. Nå er den et av mang dyr som lider fordi mennesker kaster plast i havet. Kvalen er årets hovedgjest med havet som tema, forteller hun.

Klimafestivalen er tuftet på frivillighet, og til neste års festival har rundt 30 organisasjoner og aktører meldt seg frivillig til å delta. Alle arrangement er gratis, utenom Hagelagets foredrag onsdag 24. januar, og barnas klimafestival i regi av DNT 21. januar.

– Fylkeskommunen, biblioteket, Pop-vit, Romsdalsmuseet og Moldetorget, for å nevne noen. Festivalen rommer mye, og har noe for alle. Både voksne, ungdom og barn, sier Langset, og forteller at dette er en frivillighetens festival.

– Vi jobber med klimaspørsmål, og det handler i stor grad om folkets engasjement. Det er viktig at det lages lover og regler knyttet opp mot klima og miljø, vi har til og med en egen grunnlovsparagraf § 112, men ingenting blir gjort uten engasjementet til folket, sier Langset, som påpeker at klimaløsningen ligger i lokalsamfunnet.

– Det er politikerne som fatter vedtakene, men det er folket som velger politikerne som er opptatt av klima. Det er en av måtene vi kan være med å påvirke. Klimaspørsmålet er stort. Mange opplever at de ikke kan gjøre noe med det. At det er noe som skjer der oppe. Men sannheten er at det er menneskeskapt. Vi har skapt problemet, da kan vi også løse det, sier Langset.

Søksmål Arktis

Blant de mange foredragsholderne på festivalen kommer Joachim Engelstad, koordinator for REV-prosjektet, som skal fortelle om hvordan Kjell Inge Røkkes nye forskningsskip skal arbeide og om havet som ressurs.

– Engelstad er marinbiolog og besitter stor kunnskap om havet, miljø og klima. Høgskolen i Molde er vertskap for REV, og Engelstad skal holde foredrag en hel dag, og svare på flere spørsmål mange er nysgjerrige på, sier Stenseth.

En av advokatene i «søksmål Arktis», kommer for å informere om status i søksmålet Natur og Ungdom og Greenpeace har rettet mot staten for det de mener er brudd på grunnlovens § 112, etter at regjeringa tillot oljeboring i områder i Arktis.

Klimamusikal

– Vi har flere ulike arrangement. Blant annet redesign, hvor du kan redesigne dine egne plagg. Ønsker du å lære mer om klimaspørsmålet, har vi 15 interesseorganisasjoner på stand på Moldetorget, Helsesista kommer også på besøk. Vi skal sette opp en klimamusikal for og med barn. I tillegg arrangerer vi også byvandring. I fjor deltok 170 personer, forteller hun.

Stenseth påpeker at sjøl om tema for festivalen er alvorlig, men det skal være en folkelig stemning. – Vi har blant annet kunstneriske innslag, og retter ingen pekefingre. Vanskelig vitenskapelig språk er ikke løsningen. Å bekjempe klimaproblematikken begynner hos hver enkelt, og ligger i de små valgene vi gjør hver dag, sier hun.