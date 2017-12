Romsdaling forsøkte å smugle 50 cannabisfrø – ble stoppet i tollen

Nyheter

En mann fra Romsdal måtte møte i retten i begynnelsen av desember, siktet for å ha innført cannabisfrø til Norge. Mannen erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen, og valgte å forklare seg for retten.

Han fortalte at han reiste til København sammen med en kamerat tidligere i år. Der kjøpte han 50 cannabisfrø i en forretning. Mannen ble stanset i tollen på Svinesund, hvor cannabisfrøene ble funnet under en gjennomgang av mannens eiendeler. Siktede var klar over at det var straffbart å innføre cannabisfrø. Bakgrunnen for kjøpet var at han skulle forsøke å framstille cannabis selv.

Siktede samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Han avga en uforbeholden tilståelse i retten. Mannen ble dømt til 21 dagers fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på 2 år, og en bot på 5000 kroner. Mannen erklærte at han vedtok dommen på stedet.