Nesten 1000 færre arbeidslause siste året

Det seier fylkesdirektør i Nav, Stein A. Veland.

I november 2017 er det 3 359 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,4 prosent av arbeidsstokken og er ein nedgang i arbeidsløysa på 22,3 prosent frå same månad i fjor.

I november 2017 var 1152 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 198 fleire enn i november 2016. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4 511 personar i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 1,8 prosent for kvinner og 2,9 prosent for menn.

I landet er det 64 216 heilt arbeidslause. Dette er 2,3 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 17,8 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Slik er tallene der du bor:

Kommune Ledige Prosent Siste mnd Siste år Molde 303 2,1 13 -79 Ålesund 559 2,2 -29 -187 Kristiansund 456 3,7 -13 -206 Vestnes 108 3,1 6 -20 Rauma 69 1,8 -5 -45 Nesset 47 3,1 -3 -9 Midsund 19 1,9 -4 -13 Sandøy 12 1,8 2 -1 Aukra 71 3,9 1 10 Fræna 142 2,7 -8 -32 Eide 46 2,5 -3 -25 Averøy 61 2 2 -8 Gjemnes 32 2,4 3 -5 Fylket 3359 2,4 -117 -966

Mangel på arbeidskraft

– Når vi tek omsyn til vanlege sesongvariasjonar er reduksjonen siste månaden på 136. Dette er noko vi og merker i vårt oppfølgingsarbeid. No er det mangel på arbeidskraft i ein del bransjar. For eksempel innan bygg og anlegg er det blitt meir utfordrande for mange bedrifter å finne kvalifisert arbeidskraft, seier Veland.

– Samtidig med at talet på arbeidslause går ned er også utviklinga god blant dei som har vore ledige i over 6 månader. Som det går fram av figurane under som viser utviklinga over tid, ser ein at utviklinga dei siste månadane har vært god også blant unge under 30 år.

Reduksjon blant dei som har vore arbeidslause lenge

Det har dei siste månadane vore ein reduksjon i talet på dei som har vore arbeidslause lenge. Dette gjeld både blant alle heilt ledige og blant dei heilt ledige under 30 år. Den nedste tabellen syner at vi har hatt ei auke siste året blant dei som har vore arbeidssøkarar i over 1,5 år har.

Med langtidsledig meiner ein arbeidslaus som har vore heilt ledig samanhengande i over 6 månadar.

Med langtidsarbeidssøkar meiner ein arbeidslaus som har vore samanhengande arbeidssøkar i over 6 månadar. Til forskjell frå ein langtidsledig kan denne i 6 månaders-perioden ha vore på arbeidsmarknadstiltak og i forskjellige jobbar(f.eks deltidsstilling) men samstundes heile tida stått som arbeidssøkar.