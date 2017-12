Mann dømt for voldtekt av barn

Nyheter

En mann i begynnelsen av 30-åra er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i tre år og to måneder for voldtekt av to småjenter. Han ble også dømt for å ha tvunget de samme jentene, i tillegg til et tredje barn, til å utføre seksuelle handlinger. I tillegg viste han to av jentene video med pornografisk innhold. Ett av barna var nettopp fylt sju år da de straffbare forholdene startet.

Seksuell omgang med barn under 14 år regnes som voldtekt etter norsk lov. Det samme gjelder såkalte kvalifiserte seksuelle handlinger.

Mannen, som er av utenlandsk opprinnelse, kom til Romsdal i 2015.

I politiavhør benektet mannen all skyld. Han ble likevel varetektsfengslet. Først under andre dag i tingretten innrømmet han de vesentligste av forholdene.

Retten mottok forklaring fra to vitner og det ble avspilt til sammen fem tilrettelagte avhør av de fornærmede i saken.

Mannen, som tidligere er ustraffet, fikk noe strafferabatt på grunn av tilståelsen i retten. Han fikk også fradrag på 164 dager for utholdt varetekt. I tillegg til fengselsstraffen på tre år og to måneder, må mannen betale to av jentene henholdsvis 120.000 og 75.000 kroner i oppreisningserstatning.

Retten ble ledet av tingrettsdommer Eli Brusdal.