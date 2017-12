Branntilløp i Molde sentrum

Nyheter

Molde brannvesen rykket mandag formiddag ut til en bolig i Molde sentrum etter melding om brann.

Vi rykker ut på melding om branntilløp i Sentrum — Molde brannvesen (@MoldeBR) December 4, 2017

Brannvakta opplyser til Rbnett at det er personer som har tatt kontakt og varslet om branntilløpet. 12 minutter seinere varsler brannvesenet at brannen er slukket, men at de fortsatt jobber på stedet.

En person ble kjørt til sjukehus for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk.

Brannen oppsto ifølge politiets operasjonsleder i forbindelse med matlaging. Brannskadene skal være begrenset til et område rundt komfyren, men det er trolig omfattende røykskader i leiligheten.

Boligen luftes og restverdiredning (RVR) er igangsatt, får Rbnett opplyst på stedet.