Tredje storkontrakt til Vard Aukra på en måned

Nyheter

Den siste måneden har vært svært bra for verftet på Gossen. Søndag bekreftes den tredje storkontrakten på kort tid.

Vard har inngått kontrakt med fire rederier på Island om levering av til sammen 7 trålere. Fartøyene er designet av Vard Design i Ålesund, og skal bygges, utrustes og leveres av Vard Aukra.

Oppdragsgiverne er Bergur - Huginn, Utgerdarfelag Akureyringa, Gjögur og Skinney-Thinganes. Den totale verdien på kontrakten er på omlag 700 millioner kroner.

Fisketrålerne er 29 meter lange og 12 meter brede, og skal ha kapasitet til 240 kubikkmeter last med kjøling. Trålerne har kapasitet til et mannskap på 13 personer.

De første to skipene skal leveres i første halvdel av 2019, mens de to siste leveres i slutten av samme år.

– Vi er veldig beæret over å bli valgt til samarbeidspartner med denne unike sammensetningen av Islandske fiskeribedrifter. Kontrakten samsvarer med Vards ønske om å utvide produkt-porteføljen, og vi er trygge på at våre erfarne skipsbyggerne på Vard Aukra vil levere produkter som tilfredstiller forventningene til kundene, sier administrerende direktør i Vard, Roy Reite, i en pressemelding søndag.

For en måned siden ble det klart at Vard Aukra skal bygge et servicefartøy for Midt-Norsk Havbruk, og i begynnelsen av uka kom nyheten om at verftet skal bygge to offshore-flåter til oppdrettsgiganten Cermaq Norway.